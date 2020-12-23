هل يعيد “فونت” أسطورة برشلونة “تشافي” إلى الكامب نو؟

وعد فيكتور فونت، أحد المرشحين لرئاسة برشلونة، جماهير برشلونة بدفع ثمن التذاكر الموسمية لهم إذا لم يعد تشافي هيرنانديز لقيادة الفريق خلال ولايته.

وقال فونت في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: إذا فزت بالانتخابات ولم يحضر تشافي، سألتزم بدفع ثمن التذاكر الموسمية للجماهير من جيبي الخاص.

ويعتمد جميع المرشحين لرئاسة برشلونة، على اسم تشافي لتعزيز موقفهم، إلا أن أسطورة البارسا لم يعلن دعمه لأي من المرشحين رسميًا، رغم أنه تحدث عن علاقته الجيدة بفونت.

ومع ذلك، فإن خوان لابورتا، المرشح أيضاً لرئاسة برشلونة يعد أفضل رئيس للبارسا خلال مسيرة تشافي في الملاعب.

جدير بالذكر أن فونت أكد في وقتٍ سابق، أن تشافي سيكون له دور رئيسي في إقناع ليونيل ميسي بالبقاء في النادي.



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