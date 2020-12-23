العقاري لفروعه: ضمان استمرار عمل الصرافات الآلية خلال عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة

طلب المصرف العقاري من مديري فروعه كافة والمسؤولين عن تغذية الصرافات فيها ضمان استمرار عمل الصرافات الآلية خلال عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة.

وأكد المصرف في تعميم لفروعه تلقت سانا نسخة منه ضرورة تغذية الصرافات الآلية يوم غد الخميس بالأوراق النقدية واستبدال بكرات الورق الحراري للطابعة في الصرافات والتأكد من عملها بشكل جيد وإعلام مديرية الدفع الإلكتروني في حال وجود أي أعطال فنية.

ودعا المصرف مديري الفروع إلى تكليف عدد من الموظفين والفنيين بالمناوبات في الفروع خلال أيام العطلة للتأكد من عمل الصرافات الآلية بشكل جيد للمحافظة على جهوزيتها الكاملة في تقديم خدمات الرواتب والكشوف والدفع الإلكتروني.

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