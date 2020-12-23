قضاء العطل والأعياد مع الأهل

اللاذقية – سراب علي

مع إصدار الفريق الحكومي قرار عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية تأهب العديد من الأسر لوضع خطة لقضاء العطلة مع الأهل والأقارب، الأمر الذي جعل الكثيرين يتهيؤون للسفر إلى محافظات أخرى للقاء الأهل، غير آبهين بالوضع الصحي الذي تعيشه المحافظات بانتشار وباء فيروس (كورونا), هذا ما تبين من خلال الاستطلاع الذي أجرته (تشرين) في محافظة اللاذقية، حيث أكدت العديد من الأسر أنها لن تهمل الإجراءات الاحترازية والصحية للوقاية من الفيروس, وأنها ستلتزم منازلها في تلك العطلة، إذ إن بعضهم خسر أحبة بسبب فيروس (كورونا), وآخرون لايزالون في فترة العلاج والحجر، بينما قررت الأغلبية من الأهالي قضاء العطلة بين الأهل، وسيسافرون إلى محافظات أهاليهم وأقاربهم، وهذا سيسعد أطفالهم – كما يقولون – ولن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم، ومن غير المعقول أن يلتزموا منازلهم طوال فترة العطلة.

(دوامة الخوف و الحيطة)

وبتنا نعيش, كما تقول المستشار الأسري والدكتورة في التنمية البشرية والإعلام – سلوى شعبان, مزيجاً من الفرح والسعادة، مسوّرة بالخوف والهلع لما نسمع ونشاهد عبر وسائل الإعلام وعبر ما نلقاه ونعيشه مع أهلنا وأقاربنا وجيراننا، مضيفة: كل يوم نقرأ خبر رحيل أحدهم حتى أصبحنا مجرد أرقام وإصابات، ومشيرة إلى الاختلاف الجذري الواضح في الأعياد هذا العام عن غيرها من الأعياد السابقة، فأصبحنا نعيش اليوم دوامة الخوف والحيطة والمرض، في زمن الترقب والصحة والحذر، ولفتت شعبان إلى أنّ العطلة المحددة قد تبدو طويلة لأسر لديها أطفال عليها حصرهم ضمن المنازل، وقد تشتكي أمهات كثر من ذلك، لكن هدفنا الكبير هو النجاة بأنفسنا وبصحة أولادنا وحماية مجتمعنا ووقايته من التدهور وبطرائق إنقاذية ووسائل بسيطة نستطيع اجتياز ذلك، ولو لمدة قد تكون هي الأهم في نهاية هذا العام.

وأضافت: أمام هذا الانتشار المخيف للإصابات بفيروس (كورونا)، والأرقام المسجلة في الإصابات والوفيات، حيث أعلنت المستشفيات أن الإصابات بتزايد مستمر، وغرف العناية المشددة امتلأت بأصوات المستغيثين للنجاة تبقى صحتنا مسؤوليتنا أمام أرواحنا.

(تدابير منزلية صحية)

وتابعت شعبان: ضمن هذا الوضع هناك في الطرف المقابل بشر يمارسون حياتهم بكل بساطة وتلقائية، بعضهم بوقاية وانتباه، والبعض الآخر باستهتار وتسيب، وحرصاً من الدولة على مواطنيها أعلنت عطلة تمتد لنهاية العام لعلّنا نستقبل العام الجديد بصحة جيدة، وأرقام متدنية من الإصابات والوفيات، وأمام هذا أكدت الدكتورة شعبان على عدة تدابير يجب اتخاذها للأسر منها أن النظافة وقاية دائمة مطلوبة في كل وقت، والتدابير المنزلية بحجر ممتع، وبألعاب بسيطة لأولادنا، وتنظيم لوقت مستفاد منه, وخاصة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وشدّدت على اختصار الزيارات والمعايدات، ولتكن عبر وسائل التواصل الاجتماعي فهي أنجع وأنجح، وفيها من التعايش مع الوضع الاقتصادي بالتوفير والتقليل من مصروف التنقل والخروج والهدر، وخصوصاً أننا نحارب قانون قيصر الظالم كما تقول.

وأشارت شعبان إلى أنه إذا كان لابدّ من التواجد وسط العائلة الكبيرة، فعلينا منع المصافحة والتقبيل والتلامس والاقتراب حتى لا تتحول زيارتنا لنقمة بدل نعمة اللقاء والمحبة.

وختمت بالقول: سورية بحاجة لأبنائها الأصحاء، ولتبقى بلد الأعياد والجمال يجب علينا المحافظة عليها معافاة سليمة.

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