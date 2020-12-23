رئيس الكيان الصهيوني وأبعاد هديته المسمومة لوزير خارجية البحرين

تحسين الحلبي

في 18 تشرين الثاني الماضي استقبل رئيس الكيان الصهيوني رؤبين ريفلين -وهو من غلاة الصهيونيين من الليكود- وزير خارجية مملكة البحرين وجمع الصحفيين لتغطية هذا اللقاء. وقدم ريفلين لوزير الخارجية البحريني كتابين بالعبرية قائلاً: «هذه نسخة من كتاب ترجمه والدي من العربية للعبرية وهو كتاب القرآن، والكتاب الآخر اختار والدي إعداده عن محمد بن عبد الله بالاستعانة بما جاء عن محمد في سيرة ابن هشام ونشره بالعبرية عام 1932» وجرى توزيعه على قادة وجنود المنظمات الصهيونية أثناء الانتداب البريطاني.

حين اطلعت على المقدمة التي كتبها بالعبرية والد ريفلين في كتابه عن سيرة النبي محمد وجدت أن الكتاب أصبح معروفاً من مقدمته التي يتحدث فيها والد ريفلين عن «خطورة محمد على اليهود والصهيونية» بل يقول إن «المفكرين الصهيونيين تغلبوا على ما وصفه بادعاءات محمد» وأضاف: إن «القرآن يبقى أساساً خطيراً لأنه يضم دعوى ضد الإسرائيليين». وكان الهدف من ترجمته وتوزيعه هو اطلاع قادة المنظمات الصهيونية الإرهابية على الطريقة التي ينظر فيها الفلسطينيون لليهود المستوطنين.

والسؤال الذي يطرح نفسه حول هذه «الهدية»: هل قام وزير خارجية البحرين بعرض الكتاب الذي أهداه له ريفلين على مترجمين من العبرية لمعرفة فحواه وهو الذي يزعم أنه “حريص” على الإسلام والمسلمين.. وهل سيعيد هذا الكتاب لمصدره الصهيوني حين يعرف طبيعة هذه «الهدية»؟ وما تتضمنه من عداء لسيدنا محمد النبي الذي خرج من هذه الأمة، وخاصة لأن القرآن الكريم كشف ما يحرفونه حين جاء في وصفه لقادة اليهود «يحرفون الكلم عن مواضعه».

يبدو أن مثل هذه «الهدية» تدل على أن قادة الكيان الصهيوني قد وضعوا خططاً كثيرة يريدون تنفيذها في شبه الجزيرة العربية مهد الإسلام والنبوة المحمدية “لتدجين” العقل العربي وترويج ما يُسيء للإسلام والمسلمين بهذه الطريقة التي تستسلم لها بعض الدول في المنطقة. وسيعملون على إعادة كتابة تاريخنا وتاريخ رموزنا بالطريقة نفسها التي سلبوا بواسطتها فلسطين ومحوا تاريخها العربي الكنعاني ورموزها المقدسة. ولا أحد يستبعد أن يحددوا لوزير خارجية البحرين وغيره أسماء يغيرون بواسطتها الأسماء العربية التاريخية لكل مدن ومواقع شبه الجزيرة العربية وقد يتجرؤوا بعد ترويج هذه السموم المكشوفة على مطالبة العرب هناك بتقديم الاعتذار والتعويض عما وقع لهم حين تصدى لمؤامرتهم العرب المسلمون في تلك البقاع طالما أعجب وزير خارجية البحرين بالهدية وصمت على ما تضمنته ضد نبيه وعروبته وتاريخه.

هل يعرف وزير خارجية البحرين أن الحركة الصهيونية أعدت قائمة من المطالب التي تنوي فرضها على كل دول شبه الجزيرة العربية حتى اليمن على غرار ما فرضته على ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. ولكي تحقق هذه الغاية ستبدأ بموجب ما وضعته الحركة الصهيونية من خطط تتبناها معها الولايات المتحدة باستهداف ثقافي وديني لكل الموروثات التاريخية العربية تمهيداً للاستيلاء على مصادر الثروة في تلك المناطق.

فإذا كانت القدس بمسجدها الأقصى وبكنيسة القيامة لم تسلم من المزاعم الصهيونية ومن خطط الهدم والدمار الذي يستهدفها بحجة وجود “هيكل وتاريخ” لا يمت بصلة للواقع فما بالك بمكة والمدينة في قلب شبه الجزيرة العربية.

الحركة الصهيونية وكيانها الاستعماري الاستيطاني في فلسطين لا تهدف إلى التوسع “من الفرات الى النيل” فقط بل وإلى قلب شبه الجزيرة العربية لكي تستكمل مشروعها الخيالي الأسطوري.

لقد أراد والد رئيس الكيان الصهيوني ريفلين من كتابه هذا ومن ترجمة القرآن للعبرية أن يتولى المفكرون الصهاينة الاطلاع على ما يتضمنه بطريقتهم ولهدف واضح هو الإعداد لحملات التشوية والإساءة لقدسيته تمهيداً لمحو كل ما حملته الثقافة العربية التاريخية لأمة العرب والمسلمين من تراث متجذر في هذه الأرض وهو ما تعده الحركة الصهيونية الخطر الأكبر على مشروعها الذي تتبناه الولايات المتحدة كأرضية وقاعدة للسيطرة على العالم من بوابة هذه المنطقة وبواسطة هذا الدور الصهيوني.

كاتب من فلسطين

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