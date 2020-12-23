جدل النهاية والبداية.. تحولات العلاقات الدولية في تأريخ الفعل الاجتماعي

إدريس هاني

فكرة البداية والنهاية أو السبق واللّحاق حين تصبح مرتهنة للمقاربة الإيديولوجية بوصفها كهانة العصر الحديث فإنها تصبح وجهة نظر قابلة للمضغ لكنها غير قابلة للهضم، كما أنّ البناء عليها يغدو سابقاً لأوانه لسبب بسيط هو أنها ليست حاسمة بقدر ما هي خارج التعاقد النظري الذي اعتبرناه الشكل التعاقدي للعقل: التعاقل المفضي للمعاقلة.

هكذا لا يمكنها أن تغدو نظرية حاسمة في ضوء معيار العلم، ولا نظرية توافقية في منظار الفلسفة، وما سبق وآل إليه استدلال فوكوياما «نهاية التاريخ» فهو نابع من الرغبة في استعجال النهاية الهيغلية كما أنه واقع تحت تأثير سكر القوة لأمّة هي نفسها مرتهنة لتاريخ لم يكشف بعد عن وجهته أو نهايته.

قد يبدو أن نهاية نمط لا يعني سوى منعطفاً ينقلنا لحقبة جديدة من تاريخ ممتد ومتشعّب، وهكذا حفر برتراند بادي (مفكر فرنسي) أكثر في تاريخ العلاقات الدولية، أقصد حفراً في كل اتجاه، في الماضي والمستقبل، مستشرفاً نمطاً جديداً لتداخل العوامل وتشابك المؤثرات حيث يصبح المجتمع والأفراد وكل شيء كان في العلاقات الدولية الكلاسيكية مستبعداً هو اليوم في واجهة التأثير. في كتابه «حين يبدأ التاريخ-Quand l’Histoire commence».

ندرك أنّ ما يبدو نهاية حقبة هو بالأحرى بداية حقبة جديدة، وهنا يتجه برتراند بادي اتجاهاً مخالفاً لنهاية التّاريخ حيث “سيشهد العالم مستوى جديداً من التفاعل في العلاقات الدولية يُصبح للمجتمعات وقواها تأثير وقدرة على الاشتباك العالمي والاستقلال في الفعل عن الدولة، هنا يصبح للفاعل الاجتماعي دوراً جديداً في حركة التّاريخ، فتصبح العلاقات الدولية في مستوى جديد من العلاقات الاجتماعية أي بين المجتمعات فيغدوا تاريخها غير ممكن التنبّؤ بنهايته”.. انتهى تحليل برتراند بادي.

واضح أنّ القول بالنهاية كالقول بالبداية يضعنا أمام حيرة، وحيث الحيرة هي قدر التفكير الفلسفي ما لم يسعفنا الحدس.. فما نحن فيه مرحلة انتقالية غير واضحة الملامح، ما ندركه منها هو أنّها بلغت مرحلة الانسداد لكنها تلوّح بإمكانيات كثيرة مفتوحة على الاحتمال.. بداية تاريخ محتمل أو تاريخ خيارات.. ولمّا نصبح أمام خيارات يصبح الفعل الآني مترنّحاً لأنه يحاول تغيير قدر الأحداث التي هي نتيجة تاريخية لفعل وتفاعل حقب سحيقة.

إنّ محاولة تغيير التاريخ بفعل آني ليس أمراً مضمون العواقب، ولكنه في اللحظات الحرجة يضاعف محاولاتنا ما ينتج عنه الصدام.

ولا شكّ أنّنا في نهاية الحقب وبداية أخرى نسير بالوزن الميت لأنّ الشحنة التّاريخية للفعل انقضت، ونحتاج في هذا المسار التاريخي إلى محطّة للتّزود بالوقود، فما هي هذه المحطة التي تستند إليها القوى الدولية في إتمام مسيرة التاريخ؟

تعمل القوة العظمى على تحجيم وكبت القوى الضعيفة والمتوسطة.. هذه الأخيرة تبدو خارج التاريخ وإن كانت هي جزء من حركته لكن ضمن فعل سلبي كفاعل لغيرها لا لذاتها، فهي منهكة لكنها تختزن قوة في جيوبها المعطّلة، هذا بينما القوى الكبرى راكمت من احتياطي القوة ما يجعلها قادرة على الاستئناف لكن كدول عادية بينما تؤثث لمستقبل يمكنها من الإفلات من العقاب التاريخي.. في المنعطفات التاريخية الكبرى تبرز مؤسسات ويبلغ الصراع الذروة لينتهي إلى إقرار قوانين ونظام عالمي جديد يؤمن الإفلات من العقاب ويحجم من دور بعض الفواعل وينتج قيماً وأفكاراً مزيّفة لعهود قادمة من العلاقات الدولية المبنية على الوهم.

نحن حتى اليوم في مواجهة كل هذا الالتباس، بينما دول كثيرة تتصارع بشكل غير معلن على مكاسب النظام العالمي الجديد.. لعل المفارقة هي أنّ الدول التي ستكسب الحرب وتجتازها ستكون أكثر حظّاً في عالم الغد.. ثمة دول كثيرة ستداس تحت الأقدام في مسلسل من الصراع والحروب لن تكون فيه الدولة هي اللاعب الحقيقي، وسيكون دور الدّولة كحارس مرمى ليس أكثر، ومن هنا تسعى الدول بما في ذلك الدول العظمى إلى المراهنة على الفاعل الاجتماعي في المسرح الدولي.. لا شكّ أن الدولة تحضر بأكثر من وجه وقناع، لأنّ هناك مساحات خاصة بالفاعل الاجتماعي.. والعلاقات التي كانت تسمى دولية هي اليوم يفترض أن تسمى عالمية، في حين سيغدو ما سميّ بالمسرح الدولي مجالاً لإعادة توزيع القوة والفعل والإنتاج.

كاتب من المغرب

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