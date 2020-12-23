ناسا: ثلاث كويكيبات يحتمل أن تشكل خطراً تقترب

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن اقتراب ثلاثة كويكيبات من كوكبنا مصنفةً إياها بـ”الخطرة”.

وحسب حسابات الوكالة ستطير هذه الكويكبات بأمان عبر الأرض في 25 كانون الأول.

أكبرها سيقترب من الأرض مسافة تصل لنحو ثلاثة ملايين كيلومتر، ويفترض أن يكون قطرها نحو 200 متر.

وضمت وكالة “ناسا” في المجموعة التي صنفتها بـ”التي يحتمل أن تكون خطرة” جميع الأجسام الفضائية ضمن 0.05 وحدة فلكية، ويبلغ قطرها أكثر من 460 قدماً نحو 140 متراً.

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