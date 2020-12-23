الجيش يخسر أمام الكرامة والطليعة يتفوق على الوثبة في دوري سلة للرجال

معين الكفيري

واصل فريق الكرامة نتائجه الجيدة في دوري كرة السلة للرجال وحقق فوزه الخامس على التوالي عندما ألحق هزيمة مؤلمة بمضيفه فريق الجيش حامل اللقب بفارق أربع نقاط بنتيجة (٧٥-٧١ ) نقطة في المباراة التي أقيمت على أرض صالة الوحدة في دمشق حيث تقدم الجيش في الربع الأول (١٩-١٢) نقطة والكرامة في الربع الثاني (٢٦-٢٠) وتفوق الجيش في الربع الثالث بفارق نقطة واحدة (٣٩-٣٨) وتفوق الكرامة في الربع الرابع بنتيجة ( ١٧-١٢) ليحسم المباراة لمصلحته بنتيجة (٧٥-٧١) نقطة .

وقد سجل للكرامة كل من أياد حيلاني وجورجي نظريان ومجد ابو عيطة ولكل منهم (١٣ ) نقطة وعمر الشيخ علي ( ١١ ) نقطة وانس شعبان (١٠) نقاط واشرف الأبرش ( ٧ ) نقاط وعبد الوهاب الحموي (٦) نقاط ومهند حتويك ( ٢) نقطتين

بينما سجل لفريق الجيش كل من رامي مرجانة ( ٢٧) نقطة وهاني ادريبي( ١٥) نقطة وعماد حسب الله (١١) نقطة ودياب الشواح (٨) نقطة وعلاء ادلبي( ٥) نقاط وخليل خوري( ٣ )نقاط ومنار حمد( ٢) نقطتين .

وفي مباراة ثانية بدمشق حقق فريق الوحدة على أرض صالته فوزاً ثمينا على ضيفه النواعير بفارق سبع نقاط بنتيجة ٨٥ – ٧٨ نقطة وتألق من فريق الوحدة مجد عربشة الذي سجل ٢٤ نقطة وتفوق الوحدة بالربع الأول (٢٠ – ١٦) نقطة والنواعير بالربع الثاني( ٢٨ – ٢٥) نقطة وفي الربع الثالث تقدم الوحدة( ١٧-١٠) نقطة بينما تفوق النواعير بالربع الرابع (٢٤-٢٣) نقطة ليحسم فريق الوحدة اللقاء لمصلحته بنتيجة (٨٥-٧٨) نقطة ليحافظ على مركز الوصيف بفارق التسجيل عن فريق الجلاء متصدر الدوري.

وفي حماة وعلى أرض صالة ناصح علواني واصل فريق الطليعة سلسلة نتائجه الجيدة عندما فاز على ضيفه الوثبة بفارق ١٤نقطة بنتيجة (٩١ – ٧٧) نقطة وجاءت نتائج الأرباع ( ٢١-١٧ و٢٠-٢٠ و٢٨-٢٤ و٢٢-١٦) ليحسم فريق الطليعة المباراة لمصلحته بنتيجة( ٩١-٧٧) نقطة ليحافظ على المركز الثالث وبفارق التسجيل عن فريق الجلاء متصدر الدوري والوحدة الوصيف .

ليصبح ترتيب الفرق على الشكل التالي: ١- الجلاء(١١) نقطة يليه الوحدة

( ١١) نقطة ثم الطليعة ثالثاً ( ١١ ) فالكرامة رابعاً (١٠) نقاط فالحرية خامساً

(٩ ) فالوثبة ثامناً ( ٨ )نقاط والنواعير سابعاً (٧ ) نقاط واليرموك ثامناً

( ٧ )والثورة تاسعاً ( ٦ ) والعروبة عاشراً ( ٦ ) والإتحاد بالمركز الحادي عشر ( 4 ) وأخيرا الجيش ( ٣ )نقاط .

مباريات اليوم

وتستكمل اليوم مباربات دوري سلة الرجال ففي حلب يلتقي الإتحاد جاره اليرموك في صالة الأسد الرياضية عند الساعة السابعة مساء.

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