ماراثون الإرادة والحياة ينطلق يوم الجمعة القادم

ينطلق ماراثون الإرادة والحياة يوم الجمعة القادم من ساحة العاصي في حماة وصولاً إلى ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد في القرداحة الذي ينظمه اتحاد ألعاب القوى بمشاركة أربعة عشر فريقاً من مختلف المحافظات إضافة إلى فريق الجيش.

وأوضح رئيس اتحاد ألعاب القوى فياض بكور أنه سيقام غداً اجتماع فني للفرق المشاركة يتم فيه الإيضاح عن جميع الأمور الفنية ومسار الماراثون الذي تبلغ مسافته 120 كم بشكل تتابع حر والذي سينطلق من ساحة العاصي في حماة بمسار يمر من محردة وسلحب والنهر البارد وصولاً إلى ضريح القائد المؤسس في مدينة القرداحة عن طريق نقطة الشعرة.

وكشف بكور أن الهدف من الماراثون إيصال رسالة المحبة والوفاء للعالم وإيماناً من رياضيي الوطن بمتابعة البناء والارتقاء والتطوير في مختلف الألعاب ورفع علم سورية في المحافل الدولية وإعادة الألق لها وحصد المزيد من الإنجازات.

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