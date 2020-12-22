بوليانسكي: نأمل في أن تتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة خطوات نحو العودة إلى الاتفاق النووي

أعرب نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عن أمل بلاده في أن تتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة خطوات نحو العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وبشكل كامل قريباً.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوليانسكي قوله خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي “نأمل بأن الجانب الأمريكي سيستخلص الاستنتاجات الصائبة في نهاية المطاف” مضيفاً: إنه من المنطقي أن تعود الولايات المتحدة بشكل كامل وغير مشروط إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً في إطار الاتفاق النووي.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في أيار 2018 من طرف واحد.

من جهة ثانية قال بوليانسكي: إنه لم يطلب أحد من الولايات المتحدة أن تؤدي دور الشرطي العالمي مشيراً إلى أن محاولات واشنطن أداء هذا الدور تبدو اليوم كأنها من مخلفات الماضي وأن سياسة الضغوطات التي تتبعها ستنعكس عليها في نهاية المطاف.

طباعة