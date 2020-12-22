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مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين: على الحكومة الألمانية التوقف عن محاولات تبرير سياساتها إزاء الإرهاب وخداع الرأي العام الألماني الذي عانى من الإرهاب والتطرف في أكثر من مدينة ألمانية