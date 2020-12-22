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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 8 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 23 كانون الأول 2020
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بوليانسكي: نأمل في أن تتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة خطوات نحو العودة إلى الاتفاق النووي
اللجنة الأوروبية: لا بديل عن الاتفاق النووي مع إيران
إصابة شخص بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بالقاسمية في الغوطة
«إسمنت» عدرا .. رغم صعوباتها تحاول تلبية حاجة السوق
احتجاجات منددة بممارسات ميليشيا "قسد" بريف دير الزور الشرقي
صبّاغ خلال لقائه بروجردي: تطوير التعاون السوري الإيراني واستمرار التنسيق بالمجالات كافة
وقفة في طولكرم احتجاجاً على جرائم الاحتلال بحق الأسرى في معتقلاته
ضبط سيارة محملة بالمازوت للمتاجرة بها بطريقة غير قانونية في دوما
معرض النسيج التصديري قيد التحضير
لحود: الضغوط الغربية على لبنان هدفها النيل من المقاومة الوطنية