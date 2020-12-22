إصابة شخص بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بالقاسمية في الغوطة

أصيب شخص بجروح اليوم جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في مزارع قرية القاسمية بمنطقة دوما بالغوطة الشرقية.

وذكر مصدر في قيادة شرطة الريف لمراسلة سانا أن رجلاً في العقد الرابع من عمره كان يرعى قطيعاً من الغنم في مزارع قرية القاسمية أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية حيث بترت أصابع يده اليمنى وأصابت شظية إحدى عينيه إضافة إلى شظايا في قدميه، مشيراً إلى أنه تم إسعافه إلى مشفى الحمدان بدوما.

وفي الخامس من الشهر الجاري أصيب شاب في العشرين من عمره بشظايا لغم أرضي بينما كان يرعى الأغنام في مزارع قرية الريحان بمنطقة دوما.

وتمكنت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بعد عامين من تحرير الغوطة من رفع وتفكيك أطنان من الذخائر والعبوات الناسفة والألغام الأرضية من مخلفات الإرهابيين من مساحات واسعة بما فيها قرى وبلدات في الغوطة الشرقية.

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