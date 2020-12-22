الصحة: 124 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 50 حالة ووفاة 9 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 50 حالة ووفاة 9 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 10442 شفيت منها 4885 حالة وتوفيت 630.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الثلاثاء ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٠:

الإصابات :

٢٨ في السويداء

١٩ في ريف دمشق

١٧ في طرطوس

١٦ في حمص

١٣ في اللاذقية

١١ في دمشق

١٠ في حلب

٧ في حماة

٣ في القنيطرة

حالات الوفاة :

٣ في حمص

٢ في دمشق

١ في حلب

١ في حماة

١ في القنيطرة

١ في السويداء

حالات الشفاء :

١٢ في دمشق

٨ في حمص

٧ في حلب

٦ في ريف دمشق

٦ في اللاذقية

٣ في درعا

٢ في حماة

٢ في طرطوس

٢ في الحسكة

٢ في السويداء

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