أهالي قرية قلعة الهادي الغربية بريف الحسكة يطردون مسلحين لميليشيا “قسد”

رداً على ممارساتها الإجرامية والقمعية بحقهم بدعم من قوات الاحتلال الأمريكية ومحاولتهم اليوم اختطاف عدد من شبان قرية قلعة الهادي الغربية بريف الحسكة قام أهالي القرية باعتراض مجموعات مسلحة للميليشيا وطردها من القرية.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن أهالي قرية قلعة الهادي الغربية بريف الحسكة الشرقي اعترضوا أربع سيارات محملة بمسلحين لميليشيا “قسد” حاولوا مداهمة القرية لاعتقال الشباب وسوقهم إلى معسكرات ما يسمى “التدريب الذاتي” لتجنيدهم إجبارياً في صفوفها وأجبروهم على الخروج من القرية.

وتشهد مناطق انتشار ميليشيا “قسد” في أرياف دير الزور والحسكة والرقة مظاهرات شعبية متواصلة تطالب بطرد الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” المرتبطة به والتي أمعنت في التنكيل بالأهالي وحصار عدد من القرى والبلدات واعتقال عشرات الشباب واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة مقدرات وثروات منطقة الجزيرة.

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