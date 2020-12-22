احتجاجات منددة بممارسات ميليشيا “قسد” بريف دير الزور الشرقي

خرج المئات من أهالي بلدة غرانج بريف دير الزور الشرقي في مظاهرة احتجاجية على جرائم ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بحق الأهالي في منطقة الجزيرة.

وطالب الأهالي بالإفراج عن جميع المختطفين وفي مقدمتهم المعلمون الذين اختطفتهم ميليشيا (قسد) بغية إجبارهم على القتال في صفوفها، محذرين من أن استمرار الميليشيا باختطافهم يهدد العملية التعليمية في منطقة الجزيرة.

وشدد الأهالي على ضرورة خروج ميليشيا (قسد) من بلدتهم ووقف جرائم مسلحيها بحق المواطنين ومصادرة ممتلكاتهم.

وتشهد مناطق ريف دير الزور الشرقي مظاهرة احتجاجية ضد ميليشيا (قسد) وممارساتها القمعية وسيطرتها على مقدرات المنطقة وثرواتها والتي تعد حقاً للمواطنين إضافة إلى تزايد عمليات الابتزاز التي يمارسها مسلحو الميليشيا.

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