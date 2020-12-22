صبّاغ خلال لقائه بروجردي: تطوير التعاون السوري الإيراني واستمرار التنسيق بالمجالات كافة

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه اليوم الدكتور علاء الدين بروجردي معاون الشؤون الدولية في جامعة آزاد الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له عمق ومتانة العلاقات السورية الإيرانية، منوهاً بالدعم المستمر من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسورية في المجالات كافة.

وأشار صباغ خلال اللقاء إلى أن قيام الكيان الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف المقاومين والعلماء والخبراء الإيرانيين وعلى رأسهم الشهيد العالم محسن فخري زاده يأتي نتيجة فشل وإفلاس هذه القوى في النيل من سيادة إيران وقرارها المستقل.

ولفت رئيس المجلس إلى أهمية الاستمرار في التنسيق بين الجانبين السوري والإيراني وتطوير التعاون وتبادل الخبرات والتجارب على جميع المستويات والصعد.

من جانبه جدد بروجردي التأكيد على دعم بلاده لسورية في مواقفها الوطنية ولاسيما دفاعها عن قرارها الوطني المستقل وسيادتها على جميع أراضيها، مشيراً إلى أهمية تطوير العلاقات البحثية والأكاديمية والعلمية الإيرانية السورية.

وشدد بروجردي على أن الجرائم النكراء التي يواصل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ارتكابها بحق العلماء والقادة الإيرانيين تزيد إيران تصميماً على متابعة التطوير في العلوم كافة والمضي في نهجها الداعم للشعوب المقاومة وحقها في تقرير مصيرها بنفسها بعيداً عن الضغوط والإملاءات الخارجية.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الشعب وعدد من أعضاء المجلس والسفير الإيراني بدمشق.

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