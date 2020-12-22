آخر تحديث: 2020-12-22 23:27:06
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السيد الرئيس بشار الأسد يمنح الراحل وليد المعلم وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة

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التصنيفات: آخر الأخبار

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