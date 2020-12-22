إجراءات للتصدي لفيروس كورونا بطرطوس

أصدرت محافظة طرطوس عدداً من القرارات حول الإجراءات الواجب اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا.

وشملت القرارات التي تم اتخاذها اليوم خلال اجتماع الفريق المعني بالتصدي للفيروس بالمحافظة التشدد في مراقبة التزام جميع المقاهي والمطاعم والمنشآت السياحية بإجراءات الحد من انتشار الفيروس وإغلاق المخالف منها وإلغاء كل التراخيص والحفلات في فترة الأعياد القادمة وإيقاف جميع الأنشطة الرياضية حتى إشعار آخر.

كما تضمنت القرارات منع بيع المياه المعبأة في الشاحنات والسيارات الجوالة كونها غير مراقبة وغير آمنة وتكليف مديرية الصحة إجراء كل ما يلزم لتفعيل معسكر الطلائع كمركز عزل طبي وتكليف رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري التنسيق مع مديرية التربية لتنفيذ حملات تعقيم مستمرة للمدارس والمجمعات التربوية.

كما تم التأكيد على مديرية التربية ورئاسة جامعة طرطوس ومديري المدارس والمجمعات التربوية التشدد بتطبيق البروتوكول الصحي ومواصلة الجولات الميدانية لرؤساء اللجان التنموية في جميع القطاعات وتفعيل عملها لمتابعة الواقع الميداني لجهة تطبيق إجراءات الوقاية من الفيروس وفرض ارتداء الكمامة على المراجعين والعاملين في المؤسسات العامة ومستخدمي وسائط النقل الجماعي.

وشملت القرارات أيضا تكليف قيادة شرطة المحافظة فرض العقوبة بحق كل سائق يسمح للراكب بالصعود دون ارتداء الكمامة والتشدد بمراقبة مرتادي الأسواق والمحال التجارية المغلقة وصالات السورية للتجارة ومنافذ بيع الأفران وتكليف قيادة الشرطة ورؤساء المجالس المحلية بالتشدد بمراقبة وإغلاق المنشآت السياحية والمطاعم المخالفة للتعليمات الخاصة بإجراءات مكافحة الفيروس والتي تسمح بتقديم النراجيل أو التي لا تلتزم بنسب الإشغال العامة.

كما تم التأكيد على جهوزية المشافي العامة وتوفير الكادر الطبي المتخصص ومستلزمات الوقاية له وتوسيع مراكز العزل في المشافي وتفويض مديري الدوائر بإجراء ما يلزم للتخفيف من الازدحام من خلال مراعاة العاملين من كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة والعاملات اللواتي لديهن أطفال دون خمس سنوات أو طفل من ذوي الإعاقة أو في حال الاشتباه بإصابة أي موظف.

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