وقفة في طولكرم احتجاجاً على جرائم الاحتلال بحق الأسرى في معتقلاته

طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في طولكرم بالضفة الغربية، اليوم، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته.

ووفقاً لوكالة “وفا” أكد المشاركون في الوقفة الأسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم تضامنهم مع الأسرى ولاسيما المرضى منهم في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات وحشية في معتقلات الاحتلال وسط إهمال طبي متعمد بحقهم والتي تفاقمت مع انتشار فيروس كورونا.

وشدد المشاركون على ضرورة تحمل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية مسؤولياتها والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الأسرى والإفراج العاجل عن المرضى منهم وكبار السن والنساء والأطفال الذين باتت حياتهم مهددة بالخطر.

ويواجه نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم وبينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.

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