فايزر وموديرنا تختبران لقاحهما على السلالة الجديدة لكورونا

أعلنت شركتا فايزر وموديرنا لصناعة الأدوية واللقاحات أنهما تختبران لقاحهما على السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا وانتشرت على نحو سريع.

ونقلت شبكة “سي ان ان” الإخبارية عن موديرنا قولها في بيان إنها تتوقع أن يوفر لقاحها حصانة من السلالة الجديدة، مشيرة إلى أنها ستجري المزيد من الاختبارات في الأسابيع المقبلة لتأكيد ذلك.

من جهتها، أوضحت شركة فايزر أنها تجري اختبارات على عينات دم مأخوذة من أشخاص جرى تطعيمهم بلقاحها لمعرفة ما إذا كانت هذه العينات ستتمكن من مواجهة السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأثار اكتشاف السلالة الجديدة موجة من القلق بخصوص الجائحة التي أودت بحياة نحو 1.7 مليون مريض وأصابت أكثر من 77 مليوناً و822 ألفاً على مستوى العالم.

ووفقاً للعلماء فإنه ليس هناك أي دليل على أن اللقاح المستخدم حالياً في بريطانيا والذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك واللقاحات الأخرى التي يجري تطويرها لن تحمي من السلالة الجديدة للفيروس التي يطلق عليها سلالة (بي 1.1.70).

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