آخر تحديث: 2020-12-22 17:43:11
الأخبار

التربية: لا تأجيل في الامتحانات

التصنيفات: محليات

نور قاسم

كشف وزير التربية دارم طباع لـ(تشرين) بأنه لا وجود لفكرة تأجيل الامتحانات في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ، وستبقى في أوانها المعتاد في ٥ كانون الثاني عام ٢٠٢١.

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التصنيفات: محليات

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