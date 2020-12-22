رئاسة الوزراء تنعي محمد مصطفى ميرو رئيس مجلس الوزراء الأسبق
نعت رئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد مصطفى ميرو رئيس مجلس الوزراء الأسبق-رئيس اللجنة الشعبية العليا لدعم الانتفاضة ومقاومة المشروع الصهيوني والذي وافته المنية اليوم.
وأعربت رئاسة مجلس الوزراء عن الحزن العميق لرحيل الدكتور ميرو الذي تشهد له ساحات العمل الحكومي والشعبي والوطني بدوره المميز في تطوير العمل الحكومي خلال فترة ترؤسه مجلس الوزراء.
وتوجهت رئاسة المجلس من أسرة الفقيد بأحر التعازي سائلة الله عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي