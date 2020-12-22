وزارة التعليم العالي: تأجيل الامتحانات في الجامعات والمعاهد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل جميع الامتحانات العملية خلال الفترة من يوم السبت الواقع في الـ 26 من الشهر الجاري وحتى نهاية يوم السبت الواقع في الـ 2 من كانون الثاني القادم وذلك بمناسبة عطلة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة.

وفوضت الوزارة في قرارها رؤساء الجامعات بالتنسيق مع عمداء الكليات بوضع برنامج ومواعيد الامتحانات العملية على أن تنتهي هذه الامتحانات خلال موعد أقصاه يوم الخميس في الـ 14 من كانون الثاني القادم ونشر مواعيدها في المواقع الإلكترونية.

كما أجلت الوزارة موعد بدء الامتحانات النظرية للفصل الأول من العام الدراسي 2020-2021 حتى تاريخ الـ 24 من كانون الثاني 2021.

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