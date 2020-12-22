(صناعة حماة) تبحث التعاون مع المعهد الأوروبي

حماة ـ مختار سلهب

عقدت غرفة صناعة حماة ممثلة برئيسها زياد عربو وحضور نائبه معاذ خلوف اليوم اجتماعاً مع ممثلي منظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية ماهر الرز وعبير حداد وممثل وزارة التربية للتعليم المهني فاروق رضا لبحث مجالات تطوير التعليم المهني والمزدوج في محافظة حماة.

و يهدف هذا التعاون إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وعلمية تخدم المجتمع وتوفر فرص عمل وتلبي طموح الشباب في الحصول على مهارات وقدرات تمكنهم من تأسيس مشروعات خاصة بهم ودخول مجال الإنتاج في المنشآت الصناعية.

وأبدى رئيس الغرفة زياد عربو استعداد الصناعيين لتسخير كافة الإمكانات في خدمة الطلاب المهنيين للاستفادة من خبرتهم النظرية وتعزيزها بالتدريب العملي لتعويض الفاقد من الخبرات الفنية الماهرة التي فقدت نتيجة الحرب, مبيناً أن عدد الطلاب في مدارس التعليم المزدوج بلغ ٥١٥ طالباً وطالبة الذين يتم الإشراف عليهم من قبل الغرفة ومديرية تربية حماة.

واقترح أعضاء الغرفة على الوفد تأسيس مكتب للمنظمة في حماة للتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية والاقتصادية والمجتمعية لبلوغ الأهداف التي رسموا لها خطوطاً رئيسية من حيث زيادة الاهتمام بالكوادر التعليمية والطلابية والمناهج ودعمها مادياً ولوجستياً تحت إشراف وزارة التربية وأن تكون أغلبية أسس العملية محلية بعيدة عن الروتين والمركزية والمراسلات.

وسجل الوفد مقترحات الغرفة, واعدين باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الموافقة عليها من الجهات المانحة وصاحبة القرار لتنفيذ مشروع يستمر ٩ أشهر ويدعم كل مخرجات ولوازم التعليم المهني والفني.

و زار الوفد مركز التدريب الذي افتتحه وزير الصناعة أواخر تشرين الثاني الماضي واستمع إلى آراء المدربين والمتدربين في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصيانة التي يقيمها المركز من أصل ١٨ دورة في مجالات متعددة منها التحكم الآلي وتصميم وصناعة الأحذية وأنظمة الجودة وغيرها للوصول إلى صيغة مناسبة للتعاون.

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