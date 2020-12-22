90 ألف ليرة قيمة خطأ مطبعي لفاتورة كهرباء

نور قاسم

فوجئ أحد المواطنين بفاتورة الكهرباء المرتفعة التي وصلت إلى حوالي تسعين ألف ليرة في محافظة دمشق بمشروع دمر، وتقدّم المواطن بشكوى إلى قسم مشروع دمر إلا أن العاملين في القسم رفضوا معالجة المشكلة, مكتفين بالقول لصاحب الفاتورة: الفاتورة تراكمية وعليك دفعها بالكامل، أي على مبدأ (نفذ ثم اعترض).

(تشرين) تواصلت مع مدير عام الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق هيسم الميلع، ووافيناه بكل التفاصيل للفاتورة, مستجيباً لمعالجة الإشكالية، ولكن المفاجأة الكبرى أن المشكلة كانت -كما بيّن الميلع – أنها عبارة عن خطأ مطبعي والقيمة الحقيقية لها حوالي ٨٨٠٠ ليرة

ومن الجدير ذكره أن مثل هذه الحادثة بخطئها الفادح ليست الوحيدة ولكن الطامة الكبرى بعدم استقبال شكاوى المواطنين من قِبل بعض الأقسام والمديريات ليقع الظلم على الناس نتيجة أخطاء لا ذنب لهم بها.

طباعة