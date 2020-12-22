ضبط سيارة محملة بالمازوت للمتاجرة بها بطريقة غير قانونية في دوما

ضبطت شرطة دوما بريف دمشق اليوم سيارة محملة بكميات من مادة المازوت بغرض المتاجرة بالمشتقات النفطية بطريقة غير قانونية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، اليوم، أنه نتيجة متابعة الأشخاص الذين يقومون باستغلال المواطنين واحتكار المواد التموينية المدعومة بقصد الاتجار بها لتحقيق مكاسب مادية وأثناء قيام دورية من شرطة منطقة دوما بالمتابعة والمراقبة اشتبهت بسيارة نوع “بيك أب كيا” محملة بثلاثة عشر برميلاً سعة 220 ليتراً منها أحد عشر معبأ بمادة المازوت وألقت القبض على سائقها الذي اعترف خلال التحقيق معه بقيامه بالمتاجرة بالمشتقات النفطية بطريقة غير قانونية وشراء مادة المازوت المدعوم والمخصصة للتدفئة دون بطاقات تخوله ذلك من إحدى محطات المحروقات.

وبينت الوزارة أنها سلمت المواد المصادرة إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع المتورطين بالقضية.

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