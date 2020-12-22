معرض النسيج التصديري قيد التحضير

حسام قره باش

تسعى اتحادات الغرف الصناعية والتجارية ورابطة المصدّرين السوريين لإقامة معرض «صنع في سورية» التصديري التخصصي للألبسة والنسيج السوري ومستلزمات الإنتاج (ربيع وصيف 2021) لتسويق المنتج المحلي عربياً وعالمياً وخاصة صناعة الألبسة التي تعد الصناعة المحلية بامتياز لكون حلقات تصنيعها كاملة تنجز على الأرض السورية التي تعاني اليوم ظروفاً صعبة، إضافة للتحديات الحالية ومن أجل ضمان استدامة التصنيع المحلي في ظل العقوبات الظالمة المفروضة على سورية بمشاركة كبيرة من الشركات الصناعية النسيجية الوطنية ودعم حكومي كبير على أرض مدينة المعارض في دمشق بدءاً من 11 حتى 14 شباط 2021 وبمشاركة واسعة من الصناعيين في جميع المحافظات.

وأوضحت اللجنة المنظمة للمعرض عن تحديد يوم الخميس 24 / 12 / 2020 كآخر موعد للتسجيل وتحديد موعد انتهاء التسجيل بشكل مبكر بسبب محدودية المساحات المتاحة نتيجة الإقبال الكبير للمشاركة ولتتمكن اللجنة من حصر المساحات وإنجاز المخططات اللازمة.

كما أشارت اللجنة المنظمة للمعرض إلى أنه سيتم استقبال الزوار من خارج سورية بالتعاون مع الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة، حيث تتم دراسة الأسماء التي يتقدم بها المشاركون في المعرض والراغبون باستقدام زبائنهم من الخارج عبر لجنة متخصصة مشكّلة ضمن لجنة تنظيم المعرض.

وأضافت اللجنة المنظمة : إن أعمال التنظيم تأخذ في الحسبان الإجراءات المتبعة والمفروضة من الفريق المعني بالتصدي لفيروس كورونا، حيث تم اتخاذ كل إجراءات السلامة والصحة العامة كالتباعد الاجتماعي، كما سيتم تخصيص مساحات كبيرة لممرات الزوار منعاً للازدحام.

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