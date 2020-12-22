الزراعة: حماية الثروة الحيوانية تحتاج لتعاون الجميع

ميليا اسبر

أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن الأطباء البيطريين هم المشرفون على قطاع الثروة الحيوانية بكافة مفاصله بدءاً من تأمين مستلزمات الإنتاج في مراحل التربية والتلقيح، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل من خلال مفاصلها والمديريات التابعة لها والبحوث الزراعية بالتنسيق والتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين وبقية النقابات والمربين والمنتجين على رعاية الثروة الحيوانية وحمايتها ومراقبة أمن المنتجات والمستلزمات بحيث تضمن حماية هذه الثروة وتطويرها وتنميتها، وهذا يحتاج لتعاون الجميع.

وبيّن وزير الزراعة خلال افتتاح المؤتمر الانتخابي الرابع والمؤتمر العام السنوي الثالث عشر لنقابة الأطباء البيطريين في مجمع صحارى بدمشق الذي انطلق اليوم أهمية التركيز على الجانب الفني لدور النقابات والاتحادات لأنهم داعمون لخطط الحكومة ولهم دور أساسي في حماية الثروة وتطويرها، وبالتالي يجب السعي للاستفادة من جميع الأطباء المنتسبين للنقابة لوضع خطط واستراتيجيات بالتعاون مع وزارة الزراعة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، وأيضاً رعاية مصالح هؤلاء الأطباء بما يحافظ على استقرارهم وهذا يساهم في الإنجاز الجيد للعمل.

وأشار الوزير إلى ضرورة اهتمام النقابة بالعيادة البيطرية وفق الشروط الموضوعة وتطويرها ليكون لديها كافة الأدوات والمستلزمات لمعالجة الإصابات والأمراض التي تعاني منها الثروة الحيوانية، ما يحد من انتشار الجائحات أو حدوثها.

وبيّن نقيب الأطباء البيطريين الدكتور سمير إسماعيل أنه ستتم خلال المؤتمر مناقشة التقارير المقدمة لمجلسي الخزانة والنقابة، كما ستتم مناقشة أهم مطالب الأطباء البيطريين وأهمها ضرورة إصدار مرسوم لفرز الأطباء البيطريين بعد التخرج، لافتاً إلى أن مهمة الطبيب البيطري ليس معالجة الحيوانات فقط بل أيضاً تحسين الإنتاج والحفاظ على صحة الإنسان، لأن معظم الأمراض التي تصيب الإنسان هي أمراض مشتركة ومحمولة على الغذاء ودور الطبيب البيطري حماية الإنسان من الإصابة، لافتاً إلى أنه سيتم التركيز على أعمال جديدة تؤمن موارد للنقابة. من جهته أكد الدكتور جورج خوري- ممثل مدير مكتب منظمة «الفاو» في سورية أن المنظمة شريك لوزارة الزراعة والنقابات المرتبطة بالقطاع الزراعي مثل نقابة الأطباء البيطريين، لافتاً إلى أن المنظمة بدأت العمل مع النقابة منذ عام 2013 من خلال عدة مشاريع وإعادة تأهيل الكوادر من خلال الدورات التدريبية الداخلية والخارجية.

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