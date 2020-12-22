وفاة سائق سيارة خلال عبوره سكة القطار في طرطوس

توفي سائق سيارة بيك آب خلال عبوره السكة الحديدية أثناء مرور القطار عند منطقة مرقية -الشرفة على خط – طرطوس اللاذقية.

وبيّن الدكتور مضر الأعرج مدير فرع الخطوط الحديدية في طرطوس في تصريح لمراسلة “سانا” أن الحادث المؤسف وقع صباح اليوم، إذ صادف عبور السائق بسيارته السكة الحديدية بشكل مخالف لحظة مرور القطار مشيراً إلى أنه تم إسعاف السائق الذي فارق الحياة في المشفى، وتوجهت الفرق المعنية للكشف والتدقيق وفك التشابك بين السيارة والقطار الذي جر السيارة بقوة الصدم مسافة امتدت لـ 200 متر وإعادة تسيير الخط بشكل طبيعي.

وأكد الأعرج ضرورة التزام المواطنين والمارة بالعبور من الممرات الشرعية وعدم التهاون في زمن مرور القطارات وسرعتها والتقيد بالممرات النظامية لأن القطار لا يمكنه التوقف بعد لجم المكابح إلا بعد قطع مسافة الفرملة.

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