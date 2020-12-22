ملادينوف: يجب وقف المخططات الاستيطانية الإسرائيلية فوراً

أكد مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أن المخططات الاستيطانية الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مشدداً على ضرورة تطبيق القرار 2334 الذي يطالب بالوقف الفوري للاستيطان.

وذكرت وكالة “وفا” أن ملادينوف أوضح خلال جلسة لمجلس الأمن الليلة الماضية أن المخططات الاستيطانية الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستؤدي إلى قطع التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وبين القدس وبيت لحم ما يمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وبين ملادينوف أن عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة “ترسخ الاحتلال وتشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي” مشدداً على ضرورة وقف عمليات هدم عقارات وممتلكات الفلسطينيين ووقف تهجيرهم وتطبيق القرار الأممي 2334 لعام 2016 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه فوراً.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت مؤخراً مخططات لإقامة 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة ستؤدي إلى تهجير آلاف الفلسطينيين وخلق حاجز استيطاني جغرافي وديمغرافي يعزل القدس المحتلة عن محيطها من جميع الجهات كما أنه يقسم الضفة الغربية إلى شطرين ويفصل شمالها عن جنوبها.

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