بوغدانوف: موسكو مستعدة لمساعدة أفريقيا الوسطى إذا طلبت ذلك

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف استعداد بلاده للنظر في طلب محتمل من سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى للحصول على مساعدة عسكرية إذا توافق هذا الطلب مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

ورداً على سؤال عما إذا كانت روسيا سترسل وحدة عسكرية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى إذا طلبت السلطات الشرعية ذلك، قال بوغدانوف لوكالة “سبوتنيك” اليوم إنه “من الضروري أن نرى كيف يتوافق ذلك مع متطلبات مجلس الأمن لأنه من الأهمية بمكان إبلاغه بذلك في بعض القضايا”.

وأوضح بوغدانوف أن هناك مدربين روسيين في جمهورية أفريقيا الوسطى وهم ليسوا وحدات قتالية أو قوات خاصة، معرباً عن أمل بلاده في أن تقوم بعثة الأمم المتحدة بدور رئيس في ضمان أمن الانتخابات المقبلة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

واتهمت حكومة أفريقيا الوسطى مجموعات مسلحة بقيادة الرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه السبت الماضي بالإعداد لمحاولة انقلاب في البلاد وذلك قبل أيام من تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.

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