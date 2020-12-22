موقع تشيكي ينشر تقريراً مصوّراً عن المعالم السياحية والأثرية في سورية

نشر موقع (أي 60) الإلكتروني التشيكي تقريراً مصوراً موسعاً عن أهم المعالم السياحية في سورية والدمار الذي تعرضت له بعض الأماكن الأثرية العريقة على أيدي التنظيمات الإرهابية.

وتضمن التقرير الذي حمل عنوان (حج ميلادي في فترة الهدوء والسلام) 77 صورة بالألوان التقطت في دمشق وحماة وقلعة الحصن ومعلولا وتدمر وأوغاريت وصيدنايا وقلعة صلاح الدين كما تحدثت كاتبة التقرير هيلينا برشيبيلوفا عن انطباعاتها الإيجابية خلال زيارتها إلى سورية وعن تاريخ وجمال تدمر ودمشق ومعلولا وقلعة الحصن وأوغاريت وقلعة صلاح الدين، معربة عن الأسف لأن بعض هذه الآثار الرائعة ولا سيما في تدمر جرى تخريبها على أيدي الإرهابيين

ولفتت برشيبيلوفا إلى احتفالات السوريين بأعياد الميلاد موضحة أنها تتم بالشكل التقليدي ومراعاة الأبعاد الروحية وعدم الخضوع لإغراءات التسويق والدعاية كما هو الحال في أوروبا.

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