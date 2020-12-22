900 مليار دولار.. تفاصيل “برنامج النجاة” للاقتصاد الأمريكي بعد مرحلة ركود

صدق الكونغرس الأمريكي الليلة الماضية على خطة لدعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار لمساعدة ملايين المواطنين والشركات المتضررين من التداعيات الكارثية لجائحة كورونا.

ووفقا لوكالة “فرانس برس” فإن مجلسي الشيوخ والنواب وافقا بأغلبية كبيرة على النص الذي سيحال إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ونشره قانوناً نافذاً.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ شاك شومر قبل التصويت إن “خطة المساعدات هي برنامج طوارئ وبرنامج للنجاة وهي غير مكتملة وعلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن سد الفجوات في كانون الثاني القادم”.

وبعد أشهر من المناقشات وتبادل الاتهامات حتى خلال مفاوضات اللحظة الأخيرة توصل المشرعون إلى اتفاق على حزمة تدابير تتضمن شيكات دعم للعائلات التي كانت الأكثر تضرراً ومساعدات للشركات والمدارس فضلاً عن إعانات بطالة بقيمة 300 دولار في الأسبوع.

ودخل الاقتصاد الأمريكي في أيلول الماضي مرحلة الركود رسمياً بعد انكماشه بنسبة 32.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، وهو أسوأ انكماش تسجله الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

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