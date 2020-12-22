19 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا 19528 إصابة و731 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية في أحدث بياناته اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصلت إلى مليون و530180 بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 27006 حالات.

وفي كوريا الجنوبية أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية تسجيل 869 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولاً من الرقم القياسي البالغ 1097 يوم الأحد الماضي.

كذلك تمكنت كوريا الجنوبية من إبقاء الإصابات منخفضة نسبياً خلال الموجتين السابقتين من العدوى لكن احتواء الموجة الثالثة أكثر صعوبة بسبب ظهورها في منطقة العاصمة المكتظة بالسكان.

بدورها سجلت الصين 15 إصابة جديدة بكورونا أمس بينها 13 حالة وافدة من الخارج و إصابتان في إقليم لياونينغ شمال شرق البلاد، وأكدت أنها لم ترصد أي سلالات جديدة للفيروس.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس حسب اللجنة الوطنية للصحة في الصين إلى 86867 إصابة بينما ظل عدد الوفيات من دون تغيير .

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