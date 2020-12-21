موسكو تدعو واشنطن للعودة دون شروط إلى الاتفاق النووي مع إيران

دعت روسيا الولايات المتحدة إلى العودة اللامشروطة للاتفاق النووي الموقع مع إيران.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن ثقة موسكو بـ “/ضرورة أن تتم عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة مع طهران دون أي شروط مسبقة” مشيرة إلى استعداد روسيا للعمل مع شركائها “لمساعدة الأمريكيين في العودة إلى طريق الصواب بما يخدم المصالح” المشتركة.

أوضح بيان الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف أعرب عن ترحيب موسكو بتصريحات إيران حول استعدادها للعودة إلى التزاماتها بالكامل بموجب الاتفاق النووي فور عودة الولايات المتحدة إليه معرباً عن أمل موسكو أن تسمع واشنطن هذه الرسالة الإيرانية.

وشدد البيان على أن التقيد الأمريكي الدقيق ببنود قرار مجلس الأمن الدولي 2231 ليس مسألة اختيار بل التزام كل دولة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.

وكان مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن أن وزراء خارجية الدول الأعضاء الخمس في الاتفاق النووي “روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا” أكدوا خلال اجتماع عقد في وقت سابق اليوم على بذل قصارى الجهود من أجل الحفاظ على الاتفاق واتفقوا على معالجة التحديات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق بما في ذلك منع انتشار السلاح النووي والالتزام بإلغاء الحظر المفروض على إيران.

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