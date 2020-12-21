وزارة الصحة: شفاء ٤٩ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٨٣٥

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 7 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 21 كانون الأول 2020
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الأخبار
مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون الأمني والمعلوماتي
بكين تدعو واشنطن إلى التوقف عن تسييس الرقابة على الأوراق المالية
قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتعتدي على المصلين وتعتقل اثنين
130 شركة وطنية في مهرجان (صنع في سورية) بدورته العاشرة بعد المئة
الوزير المقداد لـ بروجردي: الدول التي تستهدف الاستقرار في المنطقة تستخدم الإرهاب الاقتصادي والاغتيالات
بوتين: الجيش الروسي أكد فعاليته القتالية خلال العام الحالي
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين جنوب نابلس
الموقعون على الاتفاق النووي مع إيران يريدون رداً إيجابياً على احتمال عودة واشنطن إلى طاولة المفاوضات
انفجار عبوة ناسفة في مقر لميليشيا (قسد) في قرية السعدية شمال شرق الحسكة
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالمدفعية على منطقة عين عيسى شمال الرقة