آخر تحديث: 2020-12-22 00:10:49
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وزارة الصحة: تسجيل ١٢٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ١٠٣١٨

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التصنيفات: آخر الأخبار

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