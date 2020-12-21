مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون الأمني والمعلوماتي

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع سفير سورية في العراق صطام جدعان الدندح خلال لقائهما اليوم العلاقات الثنائية بين سورية والعراق وسبل تطويرها في المجالين الأمني والمعلوماتي.

وأفادت مستشارية الأمن القومي العراقية في بيان تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه بأن الأعرجي والدندح ناقشا آخر المستجدات الأمنية والسياسية في المنطقة والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين لتأمين حدودهما المشتركة ومكافحة الإرهاب وأهمية تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية وملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.

وشدد الأعرجي وفق البيان على سعي العراق للحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية والعمل على منع تسلل الإرهابيين بين البلدين وتهيئة كل الظروف المناسبة لتحقيق وبناء سلم مجتمعي يعزز أمن واستقرار المنطقة.

بدوره أكد السفير الدندح في تصريح لمراسلة سانا أهمية التنسيق السوري العراقي المشترك في المجالين الأمني والمعلوماتي للقضاء على ما تبقى من تنظيمات إرهابية في البلدين الشقيقين.

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