بريطانيا تواجه شبح العزلة بعد توسع قائمة الدول التي حظرت السفر إليها

تواجه بريطانيا شبح العزلة الدولية مع انضمام المزيد من الدول إلى قائمة الدول التي تحظر السفر من المملكة المتحدة إلى أراضيها بعد الإعلان عن اكتشاف سلالة جديدة أكثر عدوى وأسرع انتشارا من فيروس كورونا.

فقد أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستمنع اعتبارا من يوم غد دخول جميع المسافرين القادمين من بريطانيا باستثناء رعاياها والمقيمين وقالت في بيان إنه سيتم تشديد القيود على الحدود وإن منع دخول غير المقيمين جاء بالتنسيق مع البرتغال المجاورة التي أعلنت قرارها بشأن منع الدخول أمس وفق ما اوردت رويترز.

بدورها طالبت الحكومة السويسرية الذين قدموا من بريطانيا وجنوب إفريقيا بإخضاع أنفسهم للعزل الذاتي كما أعلنت الحكومة السويدية أنها ستمنع دخول المسافرين الأجانب إلى أراضيها القادمين من المملكة المتحدة والدنمارك باستثناء الرعايا السويديين وفق ما أعلن وزير الداخلية ميخائيل دامبيرغ خلال مؤتمر صحفي.

وفي البيرو قال الرئيس البيروفي فرانسيسكو ساجاستي إن بلاده ستوقف الرحلات من وإلى أوروبا لمدة أسبوعين وإنه تم الإيعاز إلى السلطات الصحية ووسائط النقل لرفع درجة التأهب لمنع انتقال عدوى السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا.

كما منعت البيرو التي تضررت بشدة من الجائحة وشهدت أعدادا كبيرة من الإصابات والوفيات دخول الأجانب غير المقيمين الذين كانوا في بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين كما سيتم إلزام المواطنين وغير المقيمين داخل البلاد بالفعل ممن زاروا بريطانيا مؤخرا بالعزل لـ 14 يوما.

كما أعلنت الهند أنها ستعلق الرحلات القادمة من بريطانيا حتى آخر السنة وفق قرار أولي.

وفي الولايات المتحدة رجح مساعد وزير الصحة بريت غيروير إمكانية إصدار أمر بحظر دخول القادمين وقال “أعتقد ان كل شيء ممكن علينا فقط أن نقترح كل شيء على الطاولة ونجري مناقشة علمية ونتبنى أفضل التوصيات”.

بدوره قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن “بريطانيا تعمل عن كثب مع شركائها لتقليل تداعيات قرارات الحظر”.

وأعلن جونسون السبت الماضي أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد في بريطانيا وأمرت حكومته بتشديد قيود كوفيد 19 في لندن والمناطق المجاورة وعدلت خطط عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لملايين الأشخاص.

وقررت العديد من الدول الأوروبية بما فيها فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وإيرلندا والأرجنتين وتشيلي تعليق الرحلات الجوية مؤقتا من الأراضي البريطانية ما يعكس القلق الذي يسود العالم جراء ظهور سلالة جديدة من الفيروس.

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