غداً.. بدء صرف الدفعة الأولى من المكافأة المالية للمستفيدين من المرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين المسرحين في حلب وحماة والقنيطرة

أعلن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية أن صرف الدفعة الأولى من المكافأة المالية للمسرحين بمحافظات حلب وحماة والقنيطرة المقبولين بالمرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية سيبدأ يوم غد.

ووفق الإعلان الذي تلقت سانا نسخة منه سيتم صرف الدفعة الأولى من المكافأة الشهرية للمسرحين بمحافظة طرطوس في الـ 27 من الشهر الجاري وللمسرحين بمحافظتي دمشق وريفها في الـ 3 من الشهر القادم.

وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير عام الصندوق المهندس لؤي العرنجي أن تسليم المكافأة سيتم في مديرية المالية بكل محافظة وللمستفيد شخصياً مشيراً إلى أنه منعاً لحدوث ازدحام قامت بعض مديريات المالية بالتنسيق مع فروع الصندوق في المحافظات التي قبل فيها عدد كبير من المسرحين بتقسيم عملية الصرف إلى أيام بحيث يخصص عدد من الأسماء وفق الأرقام في يوم محدد.

وبين العرنجي أن القوائم الاسمية لجميع المقبولين بالبرنامج جاهزة وتم تسليمها إلى مديريات المالية بالمحافظات ويتم تحديد مواعيد بدء الصرف بالتنسيق مع فروع الصندوق داعياً إلى الالتزام بارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

يشار إلى أن العدد الإجمالي للمقبولين في المرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الالزامية والاحتياطية بلغ 29105 مسرحين.

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