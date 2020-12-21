بكين تدعو واشنطن إلى التوقف عن تسييس الرقابة على الأوراق المالية

أكدت الخارجية الصينية اليوم إدانتها ومعارضتها الشديدة لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون “يعوق بشكل خطير الإدراج الطبيعي للشركات الصينية في الولايات المتحدة”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون إن “هذا القرار لا يعد سوى حملة سياسية غير معقولة على الشركات الصينية وخطوة تشوه بشدة المبادئ الرئيسة لاقتصاد السوق ومن شأنه حرمان المستثمرين الأمريكيين والجمهور الأمريكي من الاستفادة من تطوير الشركات الصينية ويضعف ثقة المستثمرين العالميين في سوق المال الأمريكية ويضر بالمكانة الدولية لسوق المال الأمريكية وسمعتها”.

وأضاف: “نحث الولايات المتحدة على عدم تطبيق الأحكام التمييزية في القانون التي تتضمن الصين ووقف الممارسات الخاطئة بتسييس الرقابة على الأوراق المالية”.

ودعا الجانب الأمريكي إلى تحسين المراجعة الحسابية والتعاون التنظيمي مع السلطات التنظيمية الصينية بشكل مشترك على أساس الاحترام المتبادل ولتوفير بيئة تنظيمية عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات من مختلف الدول ومن بينها الصين لإدراجها في الولايات المتحدة.

ووافق مجلس النواب الأمريكي مؤخراً على قانون محاسبة الشركات الأجنبية وطالب بالإفصاح عن المزيد من المعلومات الخاصة بالشركات العامة الأجنبية في السوق الأمريكية ومن بينها أن تثبت الشركات الأجنبية المصدرة للأوراق المالية أنها ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة حكومة أجنبية.

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