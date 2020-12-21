إسقاط طائرة تجسس لقوى العدوان السعودي في مأرب اليمنية
أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية اليوم طائرة دون طيار من نوع “سي اتش4” تابعة لقوى العدوان السعودي في أجواء مديرية مدغل بمحافظة مأرب.
ونقل موقع السومرية نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله إن الطائرة “سي اتش4” استهدفت بصاروخ مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء مديرية مدغل بمأرب.
يشار إلى أن الطائرة التي تم إسقاطها باستطاعتها شن هجمات على أهداف أرضية باستخدام الصواريخ من ارتفاع يفوق 5 كيلومترات.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي