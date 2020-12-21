بوتين: قوات حفظ السلام الروسية ضمانة للأمن في قره باغ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قوات حفظ السلام الروسية أصبحت ضمانة للأمن في إقليم ناغورني قره باغ ويخاطر عناصرها بحياتهم لإعادة الحياة السلمية إلى تلك المنطقة.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن بوتين قوله خلال اجتماع موسع لهيئة رئاسة وزارة الدفاع الروسية اليوم: منذ العاشر من تشرين الثاني الماضي شرعت قوات حفظ السلام الروسية بتنفيذ مهمة معقدة في قره باغ وأصبح وجودها ضمانة للامتثال لاتفاقات وقف الأعمال القتالية هناك.

وأوضح بوتين أن قوات حفظ السلام الروسية تفعل الكثير لتحسين الوضع الإنساني ومساعدة اللاجئين هناك وتقوم القوة الروسية بتطهير المنطقة من الألغام وإعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية هناك والحفاظ على المعالم الثقافية والتاريخية والدينية.

ولفت بوتين إلى أن قوات حفظ السلام الروسية تتعرض لخسائر بسبب مخاطرة عناصرها بحياتهم حتى تعود الحياة السلمية إلى هذه الأرض.

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