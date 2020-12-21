الجمعية الفلكية السورية: اليوم أقصر نهار وأطول ليل

يعتقد الكثير أن بداية فصل الشتاء هي في الـ 21 من كانون الأول فيما يرى البعض الآخر أنه في الـ 22 من كانون الأول ويعتقد آخرون أنه في الـ 23 من كانون الأول وهذا الاعتقاد خاطئ لا تنتبه له إلا قلة من الناس وينعكس هذا الاختلاف في التقويمات السنوية المتداولة.

وفي تصريح لـ سانا أشارت عضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية السورية تركية جبور إلى أن موعد حلول فصل الشتاء يختلف بين عام وآخر وفق عدد أيام وساعات كل فصل ويبدأ فصل الشتاء في بلادنا بالانقلاب الشتوي في الفترة الواقعة ما بين الـ 21 والـ 23 من كانون الأول ككل بلاد النصف الشمالي من الكرة الأرضية ومع الانقلاب الشتوي تبدأ مربعانية الشتاء التي تستمر حتى نهاية كانون الثاني وتعد المربعانية من أبرد أيام السنة وتتميز ببردها القارس ولذلك يعتبر البعض أن بدايتها هي البداية الرسمية لفصل الشتاء.

وأوضحت جبور أن الانقلاب الشتوي لهذا العام يصادف اليوم الاثنين الساعة الثانية عشرة والـ 3 دقائق حيث ستشرق الشمس في أول يوم من الشتاء عند الساعة الـ 6 والـ 33 دقيقة صباحاً من أقصى نقطة ميل لها من جهة الجنوب الشرقي وستغرب عند الساعة الـ 4 والـ 30 دقيقة مساء من أقصى جهة الجنوب الغربي ليكون يوم الاثنين هو أقصر الأيام نهاراً إذ يبلغ طول النهار حوالي 9 ساعات و56 دقيقة فقط وأطولها ليلاً حيث سيحظى محبو النوم بعدد ساعات أطول لليل إذ سيبلغ طول الليل 14 ساعة و4 دقائق تقريباً.

وأشارت إلى أن فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يتميز بانخفاض درجات الحرارة حيث تكون أشعة الشمس مائلة على المناطق الواقعة على مدار السرطان وتكون أطول فترة ليل وأقصر فترة نهار وتبدأ ساعات الليل بعد الانقلاب بالتناقص تدريجياً بينما يقابل ذلك دخول فصل الصيف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وتابعت: وإن درجات الحرارة سترتفع لتعامد أشعة الشمس على المناطق الواقعة فوق مدار الجدي وتكون أطول فترة نهار وأقصر فترة ليل بالنسبة لسكان البلاد الواقعة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وتتناقص ساعات النهار تدريجياً ويستمر ذلك إلى يوم الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي والخريفي المقابل له في النصف الجنوبي والذي يصادف في الفترة بين الـ 19و الـ 21 من آذار وفيه يتساوى طول الليل مع طول النهار حيث تكون الشمس عمودية تماماً على خط الاستواء.

وبينت جبور أن الفصول الأربعة تحدث بسبب ميل محور دوران الأرض بمقدار 23.5 درجة أثناء دورانها حول الشمس في مدار بيضوي خلال السنة ما يحدث اختلافاً في زاوية سقوط أشعة الشمس على المكان الواحد من الأرض بين شهر وآخر كما يعد فصل الشتاء أكثر فصول السنة قصراً حيث تبلغ مدته 89 يوماً تقريباً ويليه الربيع ومدته حوالي 92 يوماً ثم الصيف وهو أكثر الفصول طولاً بمدة قدرها حوالي 93 يوما ليعود الخريف ومدته 89 يوماً تقريباً.

ولفتت إلى أن البعض يعتقد أن الصيف والشتاء يحدثان كنتيجة لقرب أو بعد الأرض من الشمس وأن الأرض تكون في فصل الشتاء أبعد ما يمكن عن الشمس وذلك هو سبب انخفاض درجات الحرارة شتاء وهذا الاعتقاد هو من الأخطاء الشائعة فالأرض في الشتاء تصل لأقرب نقطة لها من الشمس (نقطة الحضيض) في شهر كانون الثاني وبعد ستة أشهر تصل لأبعد نقطة لها عن الشمس (نقطة الأوج) في شهر تموز.. وفي بعض الحضارات يعتبر يوم الانقلاب الشتوي هو يوم لبداية أو ولادة جديدة وخاصة أنه يتزامن مع فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.

ومن الجدير ذكره أن الانقلاب الشتوي هذا العام يترافق مع ظاهرة فلكية وهي الاقتران العظيم بين عملاق المجموعة الشمسية (كوكب المشتري) وسيد (الحلقات) كوكب زحل.

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