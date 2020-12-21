اختتام بطولة الجمهورية للشطرنج للرجال والسيدات

بعد خمسة أيام من المنافسة اختتمت بطولة الجمهورية للشطرنج للرجال والسيدات التي أقامها اتحاد اللعبة في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق بمشاركة عشرة لاعبين وعشر لاعبات.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز بشير عيتي بلقب بطولة فئة الرجال تلاه أحمد حماد ثم طلال الزعيم وجاء آرام آدم رابعاً ومالك قونيه لي خامساً وعلي حمودة سادساً فيما فازت فاطمة مراد بلقب بطولة السيدات تلتها منار خليل ثم نايا أبو فرود وحلت نبال الجلدة رابعاً ورولا المحمود خامساً وعلا بلال سادساً.

رئيس اتحاد الشطرنج علي عباس قال في تصريح لمندوب سانا الرياضي: إن البطولة شهدت مشاركة نخبة من أبطال اللعبة، حيث تم اختيارهم بعد مراحل تأهيلية كانت قد جرت في وقت سابق وتأتي هذه البطولة بعد فترة انقطاع بسبب جائحة كورونا حيث اقتصرت بطولات اتحاد اللعبة على شبكة الإنترنت وفق برامج محددة للعبة.

وأضاف عباس: إن البطولة عادت بالمنافسات مجدداً بين اللاعبين على رقعة الشطرنج وكانت فرصة للاعبين للمحافظة على سجل إنجازاتهم المحلية قبل نهاية الموسم، كما إن الاتحاد سيقوم بتشكيل المنتخب الوطني للرجال والسيدات للمرحلة المقبلة بناء على النتائج المحققة للفئتين.

ولفت عضو اتحاد اللعبة طلال ديركي إلى المستويات المميزة التي قدمها اللاعبون في البطولة وإلى المنافسة القوية التي شهدها الدور النهائي بين نخبة لاعبي الشطرنج في سورية مع ظهور مواهب جديدة أثبتت جدارتها ونافست أبطال اللعبة بقوة وهو مؤشر جيد يدل على تطور اللعبة.

من جهته، لفت الحكم الرئيسي للبطولة حمد السعد إلى أن البطولة أقيمت وفق نظام الدوري من تسع جولات بكل فئة على حدة وشهدت مستوى تنظيمياً وفنياً عالياً ولا سيما من جهة نظام تسجيل النقلات ومراقبة الطاولات ما يدل على قوة كوادر اللعبة على تنظيم البطولات بمهنية عالية وهو ما أكده رئيس اللجنة الفنية للعبة في اللاذقية نايف إسبر الذي أوضح أهمية لعبة الشطرنج والمستويات المتقاربة بين اللاعبين الجدد واللاعبين أصحاب الخبرة.

ووصف عدد من اللاعبين منافسات البطولة بالصعبة لكونها شهدت مستويات مهارية عالية مبدين استعدادهم لبذل المزيد من الجهد والمنافسة بقوة في البطولات القادمة ولاسيما بعد عودة المنافسة إلى صالات اللعبة مجدداً.

طباعة