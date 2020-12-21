«التبغ» تؤجل ديون المزارعين

اللاذقية- سراب علي

بيّن المهندس أيمن قره فلاح – مدير الزراعة والبحث العلمي في المؤسسة العامة للتبغ في اللاذقية لـ«تشرين» أنه مراعاة لظروف مزارعي التبغ وخصوصاً ممن تضررت محاصيلهم بسبب الحرائق، أجّلت المؤسسة الديون التي من المفترض تحصيلها هذا العام من مزارعي التبغ إلى موسمين قادمين، لافتاً إلى أنه تم إعفاء المزارعين من نسبة العجز الناتجة للمحاصيل المتضررة، وتم التوجيه لشراء المحصول المتبقي من المزارعين المتضررين بدرجات عليا بما يتناسب مع سياسة المؤسسة.

وأشار قره فلاح إلى أن عدد المزارعين الذين تضررت أراضيهم من الحرائق بلغ 400 مزارع، في حين بلغت كمية التبغ المتضررة 60 طناً من مختلف الأنواع، مؤكداً أنه بعد إحصاء المساحات المتضررة من الحرائق تم إرسالها إلى صندوق التخفيف من آثار الكوارث، الذي يتم عن طريقه التعويض للمزارعين.

ولفت قره فلاح إلى استمرار دعم المزارعين بالأسمدة والمبيدات الفطرية والحشرية والنايلون المستخدم في بنا ء المشاتل، كما تنفرد المؤسسة بتقديم العبوات مجاناً وأكياس (الخيش) التي تبلغ تكلفة الكيس الواحد منها 4000 ليرة، حيث تُسلم للمزارعين فارغة وتُعاد منهم مملوءة، إضافة إلى أنه يتم دعمهم بكل مواد الخطة الزراعية تسليفاً على المحصول ومن دون فوائد.

وأضاف قره فلاح: تم استلام ثلث محصول التبغ من المزارعين، حيث تم الانتهاء من الاستلام في محافظة طرطوس، وتم شراء 4.5 ملايين كغ من جميع المزارعين في القطر بما فيها فرع المنطقة الجنوبية، وتوقع انتهاء عمليات الشراء مع بداية الشهر الثالث من عام 2021.

ولفت قره فلاح إلى أنه يتم حالياً تجهيز مشاتل المؤازرة لتزويد المزارعين بالشتول ممن تضررت مشاتلهم بسبب (الصقيع و الحرائق ) و بشكل مجاني ، كما يتم تجهيز مشاتل حقول الإكثار لتوزيع البذور على المزارعين بسعر التكلفة .

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