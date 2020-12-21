قريباً ضخ المياه باتجاه قرية زغير شامية في ريف دير الزور

دير الزور – مالك الجاسم

أكد المهندس ربيع العلي – مدير مؤسسة مياه دير الزور لــ«تشرين» أنه تم البدء بمشروع لإيصال المياه باتجاه قرية زغير شامية في ريف دير الزور الشمالي الغربي بمد خط بطول 1800 متر ضمن المحاور الرئيسة، بينما يتم العمل على تأهيل شبكة حي الشيخ ياسين ضمن مدينة دير الزور من الجهة الشرقية للحي باتجاه شارع حسن الطه، وسوف تتم تغذية أربعة محاور ضمن حي المطار القديم ضمن المنطقة المأهولة، ويتضمن العمل على استبدال وتأهيل شبكة المياه من خلال متابعة الخط بالكامل.

وكذلك يستمر العمل على إيصال المياه باتجاه قرية الطلابية، حيث وصلت نسبة الإنجاز حتى الآن إلى أكثر من 85 %.

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