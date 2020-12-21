روسيا تعلق الرحلات الجوية إلى بريطانيا بسبب تدهور الوضع الوبائي
أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن المقر قوله: قررنا تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة مؤقتاً بسبب تدهور الوضع الوبائي والقرار يدخل حيز التنفيذ من اليوم وسيكون ساري المفعول مدة أسبوع.
وأعلنت عشرات الدول ومن بينها 14 دولة من الاتحاد الأوروبي أمس توقيف الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة بشكل مؤقت بعد رصد بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا على أراضيها.
وذكرت وسائل إعلام أوروبية أن العديد من خطوط الجو وشركات الطيران الأوروبية أوقفت رحلاتها إلى بريطانيا وأبرزها إيطاليا وألمانيا وبلغاريا وايرلندا وليتوانيا ولاتفيا وفنلندا وكرواتيا.
كما أوقفت فرنسا جميع رحلاتها إلى بريطانيا لمدة 48 ساعة كما منعت السويد دخول المسافرين القادمين من بريطانيا وفي السياق نفسه فرضت اليونان عليهم الحجر الصحي لمدة سبعة أيام فيما فرضت قبرص حجراً صحياً للقادمين من بريطانيا مدة أسبوعين.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أول أمس أن بلاده ستخضع لقيود جديدة أكثر صرامة لمواجهة تفشى سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى.
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