وفيات كورونا حول العالم تقترب من مليون و700 ألف

حصد فيروس كورونا المستجد أرواح أكثر من مليون و698 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفق أخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع فإن إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم وصل حتى الآن إلى 77091849 والوفيات إلى 1698324 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 54009907.

وما تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث عدد الإصابات والوفيات بتسجيلها 324573 حالة وفاة من أصل 18225745 إصابة تليها الهند مع تسجيل 145843 حالة وفاة من أصل 10056248 إصابة ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 186764 حالة وفاة من أصل 7238600 إصابة.

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