الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 49 حالة ووفاة 9

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 49 حالة ووفاة 9 من الاصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة فى بيان تلقت سانا نسخة منه أن حصيلة الاصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 10195 شفيت منها 4786 حالة وتوفيت 610 حالات.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا فى سورية فى الثانى والعشرين من آذار الماضى لشخص قادم من خارج البلاد فى حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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