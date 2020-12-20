وزارة الصحة: وفاة ٩ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٦١٠

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 6 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 21 كانون الأول 2020
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الأخبار
مؤتمر رابطة العمال السوريين في لبنان يؤكد ضرورة عودة المهجرين إلى بلدهم
بعد قطعها من قبل الاحتلال التركي لأكثر من 25 يوماً.. مياه الشرب تصل أحياء الحسكة
تضرر عربتين باستهداف رتل للتحالف الأمريكي في العراق
سقوط 5 صواريخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء ببغداد
العدوان السعودي يرتكب 177 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
إصابة 4 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في رأس العين بريف الحسكة
الأمانة العامة للأحزاب العربية تدين جريمة النظام التركي قطع مياه الشرب في الحسكة
الاحتلال الأمريكي ينقل 3 من متزعمي "داعش" الإرهابي من الشدادي إلى جهة مجهولة
مقتل خمسة جنود نيجيريين وخطف 35 مدنياً في هجومين منفصلين
قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً في القدس المحتلة